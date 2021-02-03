Иммунитет к коронавирусу есть у 11,2% жителей Псковской области

16:09, 03 февраля 2021, ПАИ

В Псковской области иммунитет к коронавирусу есть у 11,2% жителей. Об этом рассказал главный санитарный врач региона Александр Нестерук во время заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 3 февраля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«На наличие антител к COVID-19 было исследовано более 10,6 тысячи проб, 1 198 человек имеют иммунитет к заболеванию», - подчеркнул Нестерук.

Главный санитарный врач пояснил, что этот процент людей сталкивался с коронавирусом, они болели в лёгкой и бессимптомной форме.