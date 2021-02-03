Новую спортивную площадку установят на Запсковье

16:59, 03 февраля 2021, ПАИ

На Запсковье появится новая спортивная площадка. Об этом рассказал Михаил Ведерников во время личного приёма граждан 3 февраля, сообщили в пресс-службе администрации региона.

К губернатору обратился житель микрорайона Запсковье с просьбой установить спортплощадку. Глава региона отметил, что в этом году в рамках проекта «Спорт — норма жизни» и проекта партии «Единая Россия» Псков получит субсидию в размере 20 млн рублей для создания физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа (ФОКОТ).

Такая спортивная площадка появится на территории Естественно-математического лицея № 20, который находится на Запсковье.

Глава региона подчеркнул, что необходимо обратить внимание на подготовку конкурсной документации и контроль за работой подрядчика, чтобы тот выполнил полный комплекс строительно-монтажных работ в срок.