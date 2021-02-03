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Общество

Жители Выборга разыскивают в Псковской области потомков участника Великой Отечественной войны

Жители Выборга разыскивают в Псковской области потомков участника Великой Отечественной войны Михаила Григорьевича Строганова, сообщила Псковскому агентству информации корреспондент газеты «Выборг» Елена Степанова. 

«Наш читатель Юрий Иванов рассказал нам историю о том, как много лет назад на улице его друг случайно нашёл медаль «За боевые заслуги». Долгое время они пытались отыскать её владельца. В конце концов, недавно это удалось выяснить по архивным данным: сержант Строганов Михаил Григорьевич 1903 года рождения был награждён 22 июля 1945 года. Место рождения – «Псковская обл., Пожеревицкий р-н, д. Кушелово». Мы написали в администрацию Пожеревицкой волости с просьбой помочь отыскать информацию. К сожалению, выяснилось, что деревни Кушелово в окрестностях нет и не было. По опыту знаем, что в фронтовых документах часто встречались описки или путаница, в том числе и в названиях населённых пунктов, годах рождения. Остаётся надеяться, что название региона написано без ошибок», - написала корреспондент.

Елена Степанова отметила, что Михаил Строганов дошёл до Победы, так как наградной документ датирован 22 июля 1945-го. Возможно, на его родине живут потомки, которые помогут реконструировать историю этой награды, послевоенную судьбу фронтовика.

Потомки солдата или те, кто что-то знает о нём, могут написать на электронную почту газеты «Выборг» gazeta.vyborg@yandex.ru или в группы издания в соцсетях.

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