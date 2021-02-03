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Общество

Псковская флористка открыла тайну оторванных головок цветов

Те самые зубочистки, вставленные в стебель. Фото Елены Кузьминой

В местном паблике «Жесть по-псковски» подписчица пожаловалась на букет, заказанный через интернет. Дело в том, что головки цветов были отрезаны и заново скреплены со стеблем с помощью зубочисток.  В паблике даже предположили, что цветы были взяты с кладбища. «Комсомольская правда – Псков» выяснила, зачем цветы сначала «портят», а потом восстанавливают.

Один из комментариев был оставлен флористом. Она-то и раскрыла тайну странных цветов для всех желающих: «Про вставленные зубочистки... Эта фишка ещё в СССР использовалась. Естественно, я к этому плохо отношусь, и это неприемлемо так делать, когда покупают просто розы (не в композиции и не в букет)... Но справедливости ради хочу сообщить вам, что во флористике существует много техник изготовления букетов. Есть тейпированная техника. Это когда срезают цветочки, оставляют небольшой свой стебель и наращивают стебель из проволоки. В такой технике выполняют свадебные букеты (естественно, способ и технику исполнения обсуждают с заказчиком)», – написала эксперт и добавила, что незнание таких нюансов может шокировать покупателя.
 

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