Псковская флористка открыла тайну оторванных головок цветов

18:46, 03 февраля 2021, ПАИ

В местном паблике «Жесть по-псковски» подписчица пожаловалась на букет, заказанный через интернет. Дело в том, что головки цветов были отрезаны и заново скреплены со стеблем с помощью зубочисток. В паблике даже предположили, что цветы были взяты с кладбища. «Комсомольская правда – Псков» выяснила, зачем цветы сначала «портят», а потом восстанавливают.

Один из комментариев был оставлен флористом. Она-то и раскрыла тайну странных цветов для всех желающих: «Про вставленные зубочистки... Эта фишка ещё в СССР использовалась. Естественно, я к этому плохо отношусь, и это неприемлемо так делать, когда покупают просто розы (не в композиции и не в букет)... Но справедливости ради хочу сообщить вам, что во флористике существует много техник изготовления букетов. Есть тейпированная техника. Это когда срезают цветочки, оставляют небольшой свой стебель и наращивают стебель из проволоки. В такой технике выполняют свадебные букеты (естественно, способ и технику исполнения обсуждают с заказчиком)», – написала эксперт и добавила, что незнание таких нюансов может шокировать покупателя.

