Один человек погиб и один пострадал при пожаре в квартире в Пскове

09:07, 04 февраля 2021, ПАИ

В Пскове при пожаре в квартире погиб один человек, ещё один пострадал. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

3 февраля в 18:48 на улице Народной, 12 в пятиэтажном жилом доме загорелась двухкомнатная квартира на третьем этаже. Из дома было эвакуировано семь человек. В Псковскую областную клиническую больницу доставлен 48-летний мужчина с диагнозом отравление продуктами горения. Также пострадавший получил ожог левого бедра и предплечья. В настоящее время мужчина находится в коме.

Кроме того, на месте пожара был обнаружен погибшим 37-летний мужчина. Предположительной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём неустановленного лица.