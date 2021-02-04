Более 730 нарушений земельного законодательства выявлено в Псковской области

12:21, 04 февраля 2021, ПАИ

За прошлый год специалисты управления Росреестра по Псковской области провели 1 162 проверки по соблюдению требований земельного законодательства РФ, в ходе которых выявили 731 нарушение, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ведомства.

По итогам проверок выдано 592 предписания об устранении выявленных нарушений, возбуждено 352 дела об административных правонарушениях, привлечено к административной ответственности 286 человек.

Большая часть нарушений была связана с самовольным занятием земельных участков и использованием земельного участка не по целевому назначению.