Более 626 тысяч человек остаются под наблюдением в России из-за коронавируса
626 275 человек в России остаются под медицинским наблюдением из-за подозрения на заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Роспотребнадзора.
Специалисты провели более 103,2 млн тестов на коронавирус. За сутки было сделано 382 тысячи исследований.
По последним данным, в России коронавирусом заболело 3 917 918 человек, 3 389 913 пациентов выздоровело, 75 205 – умерло. В Псковской области зарегистрировано 29 875 случаев заражения коронавирусом, выздоровело 18 086 пациентов, 139 человек умерло.
Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности – носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.