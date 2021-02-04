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Общество

77-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков отмечают в Гдовском районе

Фото: газета «Гдовская заря».

Жители Гдовского района отмечают 77-летие освобождения муниципалитета от немецко-фашистских захватчиков, сообщает газета «Гдовская заря».

В память о погибших бойцах в годы Великой Отечественной войны в Гдовском районе организованы различные тематические мероприятия. Центральным стал торжественный митинг на братском захоронении в Гдове. В нем приняли участие представители региональной и районной власти, юнармейцы, общественники. Память о подвиге героев, погибших на Гдовской земле, они почтили минутой молчания и возложением к монументам цветов и гирлянды воинской славы.

Фото: газета «Гдовская заря».

Также в этот день по случаю памятной даты в районном Доме культуры состоится концерт «Чтобы помнили», вечером – праздничный салют. Все мероприятия организованы с учётом соблюдения необходимых противовирусных мер безопасности.

С памятной датой гдовичей поздравил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, а также глава Гдовского района Юрий Павлов и депутат Псковского областного Собрания Владимир Яников.

Фото: газета «Гдовская заря».

4 февраля 1944 года Гдов освободили партизаны 9-й Ленинградской бригады и бойцы 196-й стрелковой дивизии в ходе Ленинградско-Новгородской операции. Вскоре был освобожден и весь район. За время оккупации Гдова погибли две трети жителей города, было сожжено около 200 деревень, разграблены колхозы, тысячи семей остались без крыши над головой.

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