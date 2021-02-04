Михаил Ведерников поздравил жителей с 77-летием освобождения Гдовского района

10:52, 04 февраля 2021, ПАИ

С 77-летием освобождения Гдовского района от немецко-фашистских захватчиков поздравил губернатор Псковской области Михаил Ведерников местных жителей, пишет газета «Гдовская заря».

В оккупации немецких войск район находился 2 года и 7 месяцев. Местные жители оказывали сопротивление врагу. На территории района действовали партизанские отряды, которые взрывали мосты и железные дороги, пускали под откос вражеские эшелоны, вырезали километрами кабели связи.

4 февраля 1944 года Гдов был освобождён партизанами 9-й Ленинградской бригады и бойцами 196-й стрелковой дивизии в ходе Ленинградско-Новгородской операции. Вскоре был освобождён и весь район.

Немецкие войска сожгли в районе порядка 200 деревень, разграбили колхозы. Тысячи семей потеряли крышу над головой. То, каким муниципалитет выглядит сегодня, – это результат невероятных трудов жителей, которые после освобождения все свои силы бросили на восстановление.

Особые слова благодарности Михаил Ведерников выразил ныне живущим ветеранам и отметил, что каждый из них – наше особое достояние, пример мужества и преданности своей Родине.

«От всего сердца поздравляю жителей Гдовского района с этой важной и памятной датой. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и мирного неба над головой», - добавил глава региона.