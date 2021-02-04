Что такое набор социальных услуг, рассказали псковичам

15:25, 04 февраля 2021, ПАИ

Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) предоставляется отдельным категориям граждан из числа ветеранов, инвалидов, включая детей-инвалидов, бывших несовершеннолетних узников фашизма, лиц, пострадавших в результате воздействия радиации.

В состав ЕДВ входит набор социальных услуг (НСУ), состоящий из трех частей, который ежегодно индексируется.

С 1 февраля 2021 года на оплату предоставления гражданину набора социальных услуг направляется 1211,66 руб. в месяц, в том числе:

- обеспечение лекарственными препаратами – 933,25 руб.;

- предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний – 144,37 руб.;

- бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно – 134,04 руб.

Любую из этих частей федеральный льготник может получать в натуральном виде или в денежном выражении. Решение на следующий год принимается до 1 октября. При этом обращаем внимание, что прежде, чем принять решение о выборе – натуральные льготы или денежная компенсация, необходимо учесть несколько факторов.

Рост цен на лекарства в розничных аптеках. В то же время назначение и выписка льготных лекарств осуществляется лечащим врачом исходя из тяжести и характера заболевания в соответствии с перечнем лекарственных средств, а не из финансового норматива.

После отказа от НСУ могут выявляться заболевания, лечение которых потребует значительных материальных затрат (сахарный диабет, онкология, бронхиальная астма и другие).

Кроме препаратов, назначенных для лечения основного заболевания, федеральным льготникам выписывают препараты, которые необходимы для лечения сопутствующих заболеваний, в том числе для профилактических целей, что в конечном итоге ведет к улучшению качества здоровья.

В Псковской области получателями ЕДВ являются 66 442 человека, из них 17 281 человек получает льготы в натуральном виде.