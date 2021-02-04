За убийство человека во время охоты в Себежском районе осудили москвича

16:25, 04 февраля 2021, ПАИ

Москвича осудили за убийство человека во время охоты в Себежском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в СУ СК России по Псковской области.

55-летний мужчина вечером 20 августа 2020 года во время охоты на кабана в Себежском районе выстрелил из нарезного карабина в сторону кустов. В этот момент там находился его товарищ. Обвиняемый отметил, что принял человека за лося.

В результате огнестрельного ранения мужчина скончался. Обвиняемого приговорили к исправительным работам с удержанием 5% от заработка, а также он должен будет выплатить 2,7 млн рублей в качестве возмещения морального вреда потерпевшей стороне.