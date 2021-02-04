0
19:05
Телефонные мошенники стали использовать мессенджер Telegram
18:38
На территории исторического парка «Россия – моя история» в Пскове построят выставочное пространство
17:58
О спасении рыбаков, помощи островным жителям и правоохранительным органам – в интервью с Романом Тумановским
17:57
Сорвавшая сроки строительства кампуса ПсковГУ компания попала в реестр недобросовестных поставщиков
17:47
Активные строительные работы ведутся в многоэтажке на Завеличенской, 28 в Пскове
17:03
Председатель ТИК Пскова покинул свой пост
16:31
Для съёмок фильма Псков превратили в Норвегию
Еще новости
Общество

«Молодёжка ОНФ» пополняет книжные фонды сельских библиотек

Сельские библиотеки ожидает пополнение. Фото Молодёжка ОНФ

Участники «Молодёжки ОНФ» продолжают акцию «Марафон добра для сельских библиотек». Об этом пишут участники акции в социальной сети организации. Помимо местных жителей, подшефных пенсионеров и школьников, книги для коллег на отдалённых территориях передают городские библиотеки.

В Псковской области к всероссийской акции присоединились две библиотеки города: «Родник» им. С. А. Золотцева и «БиблиоЛюб». Они передали 250 книг, которые в ближайшее время отправятся в Палкинский и Великолукский районы. Классическая русская и зарубежная литература, книги из разных областей науки были собраны неравнодушными читателями учреждений и их сотрудниками.

– Мы сами работаем в библиотеке, всячески продвигаем книгу и чтение. Заботимся о том, чтобы у нас была читающая нация, особенно подрастающее поколение. Важно, чтобы люди даже на отдалённых территориях имели свободный доступ к книгам, поэтому «Марафон добра» – очень нужная акция. Мы с удовольствием приняли в ней участие. Также мы рассказываем читателям о том, что «Молодёжка ОНФ» собирает книги для сельских библиотек. И люди начали активно приносить различную литературу, – рассказывает заведующая сектором мультимедийных технологий модельной библиотеки «БиблиоЛюб» Центральной библиотечной системы Пскова Анна Дунаева.

Напомним, всероссийская акция «Марафон добра для сельских библиотек» стартовала в феврале прошлого года. В её рамках участники «Молодёжки ОНФ» в 2020-м передали 57 тысяч книг в 76 регионов страны. Организаторы решили продолжить пополнение книжных фондов сельских библиотек и в 2021 году.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Похожа ли ваша жизнь на День сурка?

Проголосовать >>>

Телефонные мошенники стали использовать мессенджер Telegram
04 февраля 2021
Телефонные мошенники стали использовать мессенджер Telegram
На территории исторического парка «Россия – моя история» в Пскове построят выставочное пространство
04 февраля 2021
На территории исторического парка «Россия – моя история» в Пскове построят выставочное пространство
Сорвавшая сроки строительства кампуса ПсковГУ компания попала в реестр недобросовестных поставщиков
04 февраля 2021
Сорвавшая сроки строительства кампуса ПсковГУ компания попала в реестр недобросовестных поставщиков
Активные строительные работы ведутся в многоэтажке на Завеличенской, 28 в Пскове
04 февраля 2021
Активные строительные работы ведутся в многоэтажке на Завеличенской, 28 в Пскове
Председатель ТИК Пскова покинул свой пост
04 февраля 2021
Председатель ТИК Пскова покинул свой пост
Для съёмок фильма Псков превратили в Норвегию
04 февраля 2021
Для съёмок фильма Псков превратили в Норвегию
«Воздушно-подушечный» патруль – на ПАИ-live
04 февраля 2021
«Воздушно-подушечный» патруль – на ПАИ-live
Об атмосфере и секретах фильма «Плакать нельзя!» рассказал псковский актёр
04 февраля 2021
Об атмосфере и секретах фильма «Плакать нельзя!» рассказал псковский актёр

Идет загрузка...