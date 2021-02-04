«Молодёжка ОНФ» пополняет книжные фонды сельских библиотек

18:49, 04 февраля 2021, ПАИ

Участники «Молодёжки ОНФ» продолжают акцию «Марафон добра для сельских библиотек». Об этом пишут участники акции в социальной сети организации. Помимо местных жителей, подшефных пенсионеров и школьников, книги для коллег на отдалённых территориях передают городские библиотеки.

В Псковской области к всероссийской акции присоединились две библиотеки города: «Родник» им. С. А. Золотцева и «БиблиоЛюб». Они передали 250 книг, которые в ближайшее время отправятся в Палкинский и Великолукский районы. Классическая русская и зарубежная литература, книги из разных областей науки были собраны неравнодушными читателями учреждений и их сотрудниками.

– Мы сами работаем в библиотеке, всячески продвигаем книгу и чтение. Заботимся о том, чтобы у нас была читающая нация, особенно подрастающее поколение. Важно, чтобы люди даже на отдалённых территориях имели свободный доступ к книгам, поэтому «Марафон добра» – очень нужная акция. Мы с удовольствием приняли в ней участие. Также мы рассказываем читателям о том, что «Молодёжка ОНФ» собирает книги для сельских библиотек. И люди начали активно приносить различную литературу, – рассказывает заведующая сектором мультимедийных технологий модельной библиотеки «БиблиоЛюб» Центральной библиотечной системы Пскова Анна Дунаева.

Напомним, всероссийская акция «Марафон добра для сельских библиотек» стартовала в феврале прошлого года. В её рамках участники «Молодёжки ОНФ» в 2020-м передали 57 тысяч книг в 76 регионов страны. Организаторы решили продолжить пополнение книжных фондов сельских библиотек и в 2021 году.