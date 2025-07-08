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Общество

Парад детских колясок пройдёт в Пскове

26 июля в 12:00 в Финском парке Пскова пройдёт парад детских колясок, сообщил в своём телеграм-канале глава города Борис Елкин.

Фото из телеграм-канала Бориса Елкина

«Приближается один из самых любимых праздников всех псковичей – День города. В честь этого события в этом году мы снова объявляем парад детских колясок. Думаю, вы помните, каким ярким и незабываемым получилось это мероприятие год назад», - написал Борис Елкин.

Семьи с детьми до четырёх лет приглашаются принять участие в конкурсе в номинациях: «Самая обаятельная и привлекательная», «Техно-коляска», «Спортивный рекорд», «Живой мир», «Коляска-сказка», «Коляска оригинального жанра».

Приветствуется наличие у участников костюмов, соответствующих тематике оформления коляски. Самые оригинальные участники выиграют дипломы и памятные подарки.

Подробности в положении. Заявки принимаются до 22 июля по форме.

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