0
20:48
#Опросник ПАИ: Можете ли вы отказаться от интернета
20:30
В регионах России начнут искать научные таланты
19:05
Телефонные мошенники стали использовать мессенджер Telegram
18:38
На территории исторического парка «Россия – моя история» в Пскове построят выставочное пространство
17:58
О спасении рыбаков, помощи островным жителям и правоохранительным органам – в интервью с Романом Тумановским
17:57
Сорвавшая сроки строительства кампуса ПсковГУ компания попала в реестр недобросовестных поставщиков
17:47
Активные строительные работы ведутся в многоэтажке на Завеличенской, 28 в Пскове
Еще новости
Общество

#Опросник ПАИ: Можете ли вы отказаться от интернета

Не будет преувеличением сказать, что интернет – новая власть. Одним твитом можно поссориться с государством, видеороликом – обрушить или поднять акции компании, с помощью онлайн-курса – повысить свою квалификацию, а через приложение – оплатить коммуналку. Кто-то говорит, что следует изолироваться от глобальной сети, а кто-то планирует покрыть всю планету бесплатным Wi-Fi. Мы обратились к простым псковичам и решили узнать, готовы ли они отказаться от интернета. Ответ можно узнать в нашем опроснике.

 


Учитывая повсеместность использования глобальной сети, сложно расстаться с ней по щелчку. 2020 год особенно показал важность этого технологического дара. Люди любого возраста так или иначе пользуются эти видом прогресса, а молодёжь и вовсе перевела свою жизнь в онлайн-формат.

Из опрошенных никто не решился отказаться от интернета насовсем, но многие предположили возможность отказаться на время. Причины разные: кто-то готов сделать это в качестве эксперимента, кто-то будет находиться в тех местах, где невозможно быть онлайн. Конечно, есть и те, кто не готов «перерезать провод», но таких было меньшинство.

Стоит отметить, что отсутствие интернета не пугает прохожих. «Жизнь сильно усложнится, но не закончится», – говорят они.

С каждым днём интернет заполняет наше жизненное пространство. С одной стороны, это прекрасно и удобно, с другой – превращает жизнь в сплошной поиск точек доступа. Интернет необходим, но не стоит забывать и о реальности. В конечном итоге именно она создаёт контент.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Где вам удобнее заниматься спортом?

Проголосовать >>>

#Опросник ПАИ: Можете ли вы отказаться от интернета
04 февраля 2021
#Опросник ПАИ: Можете ли вы отказаться от интернета
В регионах России начнут искать научные таланты
04 февраля 2021
В регионах России начнут искать научные таланты
Телефонные мошенники стали использовать мессенджер Telegram
04 февраля 2021
Телефонные мошенники стали использовать мессенджер Telegram
На территории исторического парка «Россия – моя история» в Пскове построят выставочное пространство
04 февраля 2021
На территории исторического парка «Россия – моя история» в Пскове построят выставочное пространство
Сорвавшая сроки строительства кампуса ПсковГУ компания попала в реестр недобросовестных поставщиков
04 февраля 2021
Сорвавшая сроки строительства кампуса ПсковГУ компания попала в реестр недобросовестных поставщиков
Активные строительные работы ведутся в многоэтажке на Завеличенской, 28 в Пскове
04 февраля 2021
Активные строительные работы ведутся в многоэтажке на Завеличенской, 28 в Пскове
Председатель ТИК Пскова покинул свой пост
04 февраля 2021
Председатель ТИК Пскова покинул свой пост
Для съёмок фильма Псков превратили в Норвегию
04 февраля 2021
Для съёмок фильма Псков превратили в Норвегию

Идет загрузка...