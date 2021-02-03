0
17:52
ЕР внедряет онлайн-сервис для контроля строительства спортивных объектов
09:56
Двукратный чемпион мира по хоккею лечил алкоголизм в псковском монастыре
19:45
Команда Себежского района завоевала три серебряные медали по боксу в первенстве Псковской области
18:15
Псковичей пригласили покататься на коньках, не выходя из дома
17:48
Что ждёт псковский футбол
18:02
Футбол для работников предприятий – ПАИ-live с Марией Поповской
11:35
Для спортсменов из Псковской области разработали собственную форму
Еще новости
Спорт

Роналду побил абсолютный рекорд голов за карьеру

3 января Роналду превзошел рекорд Пеле по количеству голов за карьеру. Фото depositphotos

Форвард «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду побил абсолютный мировой рекорд по количеству голов за карьеру. Нападающий отметился забитым мячом в финале Суперкубка Италии с «Наполи». Об этом сообщил сайт Championat.com. Роналду забил 760-й гол на профессиональном уровне. Бомбардир побил рекорд чехословацкого форварда Йозефа Бицана.

Ранее Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала рейтинг лучших футболистов десятилетия в Европе. Рейтинг возглавил нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду
 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Где вам удобнее заниматься спортом?

Проголосовать >>>

ЕР внедряет онлайн-сервис для контроля строительства спортивных объектов
03 февраля 2021
ЕР внедряет онлайн-сервис для контроля строительства спортивных объектов
Двукратный чемпион мира по хоккею лечил алкоголизм в псковском монастыре
03 февраля 2021
Двукратный чемпион мира по хоккею лечил алкоголизм в псковском монастыре
Команда Себежского района завоевала три серебряные медали по боксу в первенстве Псковской области
31 января 2021
Команда Себежского района завоевала три серебряные медали по боксу в первенстве Псковской области
Псковичей пригласили покататься на коньках, не выходя из дома
30 января 2021
Псковичей пригласили покататься на коньках, не выходя из дома
Футбол для работников предприятий – ПАИ-live с Марией Поповской
26 января 2021
Футбол для работников предприятий – ПАИ-live с Марией Поповской
Для спортсменов из Псковской области разработали собственную форму
21 января 2021
Для спортсменов из Псковской области разработали собственную форму
Взрослые разряды по лыжам получили гимназисты Переслегинской гимназии в Псковской области
20 января 2021
Взрослые разряды по лыжам получили гимназисты Переслегинской гимназии в Псковской области
Крутящий момент – ПАИ-live с Алексеем Караваевым
19 января 2021
Крутящий момент – ПАИ-live с Алексеем Караваевым

Идет загрузка...