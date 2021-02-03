Роналду побил абсолютный рекорд голов за карьеру

00:04, 05 февраля 2021, ПАИ

Форвард «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду побил абсолютный мировой рекорд по количеству голов за карьеру. Нападающий отметился забитым мячом в финале Суперкубка Италии с «Наполи». Об этом сообщил сайт Championat.com. Роналду забил 760-й гол на профессиональном уровне. Бомбардир побил рекорд чехословацкого форварда Йозефа Бицана.

Ранее Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала рейтинг лучших футболистов десятилетия в Европе. Рейтинг возглавил нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду

