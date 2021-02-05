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Общество

Наблюдать за птицами и животными советует сегодня народный календарь

5 февраля по народному календарю отмечаются именины Агафангела. Это мужское имя означает «Добрый вестник», на Руси его носили преимущественно монахи, пишет calend.ru.

Агафий-полухлебник считался днём домашних забот. Хозяева проверяли закрома, ведь запасов должна была остаться ровно половина – иначе пришлось бы голодать как хозяевам, так и скотине. В народе говорили: «Агафонник в закромах спины не разгибает, здоровому зерну счет ведет». Люди также проверяли посевное зерно и приводили в порядок амбары.

Крестьяне в этот день обращали внимание на снег на полях, чтобы оценить, хватит ли его, чтобы напоить землю. «Снег глубок — хлеб хорош», — говорили по этому поводу.

В этот день принято было наблюдать за птицами и животными. Если утром кричала синица – будет сильный мороз. Белка, покинувшая гнездо и спустившаяся с дерева, обещала оттепель. Погода до полудня соответствует первой половине следующей зимы, а после полудня — второй половине.

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