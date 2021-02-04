Новые видео для поддержки экспорта анонсировали в Псковской области

09:32, 05 февраля 2021, ПАИ

Туроператор «Атмосфера путешествий» совместно с Центром поддержки экспорта Псковской области запускает проект, направленный на продвижение бренда «Made in Pskov».

Об этом сообщила директор туристической компании Александра Лебедева на странице центра в Instagram.

«Я представитель бизнеса, и моя компания сотрудничает с Центром поддержки экспорта Псковской области. Мы совместно с центром запускаем проект, который будет направлен на поддержку и презентацию услуг и товаров, которые производятся в Псковской области и могут экспортироваться», - рассказала Александра Лебедева и анонсировала скорый выход нового видеоролика.

Ранее вышел ролик про «иную форму жизни». Руководитель Центра поддержки экспорта Псковской области Светлана Ярлыковская заявила, что он сработал на 101%, и было решено записать серию видео в целях рекламы экспортоориентированной продукции.