Псковские курсанты сыграли в судей

09:44, 05 февраля 2021, ПАИ

На учениях в Псковском филиале Академии ФСИН России игровые коллективы провели судебные заседания. Курсанты примерили на себя роли представителей судебного разбирательства. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

Практическую помощь курсантам в выполнении поставленных задач оказали профессорско-преподавательский состав Псковского филиала академии и сотрудники территориальных органов ФСИН России. До этого старшекурсники диагностировали личность осужденного и составляли его психологическую характеристику, а сегодня смогли примерить на себя различные роли участников судебного разбирательства: судьи, прокурора, защитника, представителя учреждения, исполняющего наказание.

«Все участники учений справились с возложенными на них задачами, при выполнении которых курсанты продемонстрировали крепкие знания, полученные при изучении производства по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с исполнением приговора», – отметил начальник кафедры уголовно-правовых дисциплин Псковского филиала Академии ФСИН Максим Богданов.