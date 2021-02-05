0
10:00
Прокурор Псковской области Иван Грибов станет гостем ПАИ-live
09:52
Более 30 тысяч человек заразились коронавирусом в Псковской области
09:30
ФОТОФАКТ: Инженерно-геологические изыскания производят в Псково-Печерском монастыре
08:42
Европейскую часть России накроет волна аномального холода
07:49
Наблюдать за птицами и животными советует сегодня народный календарь
07:00
Шесть сотрудников детского сада в Стругокрасненском районе заболели коронавирусом
23:52
Новый очаг коронавируса возник в детском саду Стругокрасненского района Псковской области
Еще новости
Общество

Псковские курсанты сыграли в судей

На учениях в Псковском филиале Академии ФСИН России игровые коллективы провели судебные заседания. Курсанты примерили на себя роли представителей судебного разбирательства. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

Практическую помощь курсантам в выполнении поставленных задач оказали профессорско-преподавательский состав Псковского филиала академии и сотрудники территориальных органов ФСИН России. До этого старшекурсники диагностировали личность осужденного и составляли его психологическую характеристику, а сегодня смогли примерить на себя различные роли участников судебного разбирательства: судьи, прокурора, защитника, представителя учреждения, исполняющего наказание.

«Все участники учений справились с возложенными на них задачами, при выполнении которых курсанты продемонстрировали крепкие знания, полученные при изучении производства по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с исполнением приговора», – отметил начальник кафедры уголовно-правовых дисциплин Псковского филиала Академии ФСИН Максим Богданов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Где вам удобнее заниматься спортом?

Проголосовать >>>

Прокурор Псковской области Иван Грибов станет гостем ПАИ-live
05 февраля 2021
Прокурор Псковской области Иван Грибов станет гостем ПАИ-live
Более 30 тысяч человек заразились коронавирусом в Псковской области
05 февраля 2021
Более 30 тысяч человек заразились коронавирусом в Псковской области
ФОТОФАКТ: Инженерно-геологические изыскания производят в Псково-Печерском монастыре
05 февраля 2021
ФОТОФАКТ: Инженерно-геологические изыскания производят в Псково-Печерском монастыре
Европейскую часть России накроет волна аномального холода
05 февраля 2021
Европейскую часть России накроет волна аномального холода
Наблюдать за птицами и животными советует сегодня народный календарь
05 февраля 2021
Наблюдать за птицами и животными советует сегодня народный календарь
Шесть сотрудников детского сада в Стругокрасненском районе заболели коронавирусом
05 февраля 2021
Шесть сотрудников детского сада в Стругокрасненском районе заболели коронавирусом
Новый очаг коронавируса возник в детском саду Стругокрасненского района Псковской области
04 февраля 2021
Новый очаг коронавируса возник в детском саду Стругокрасненского района Псковской области
Камеры видеонаблюдения запечатлели момент ДТП на Рижском проспекте
04 февраля 2021
Камеры видеонаблюдения запечатлели момент ДТП на Рижском проспекте

Идет загрузка...