Дело об обнале: 12 человек отмывали миллиардные суммы в Псковской области

12:02, 05 февраля 2021, ПАИ

В Псковской области расследуется дело в отношении более 12 человек, которые занимались отмыванием миллиардных сумм. Об этом заявил в эфире ПАИ-live прокурор региона Иван Грибов.

Он отметил, что уголовные дела о преступлениях, связанных с отмыванием доходов, полученных преступным путем, – это груз, который несёт вся правоохранительная система. Иван Грибов сообщил, что проводилось коррекционное совещание, чтобы рассмотреть проблему, понять её причину. «Сказать, что работа не ведется, нельзя. За каждой такой схемой незаконной банковской деятельности стоит цепочка другой работы, в том числе и отмывание денег», – заявил прокурор.

Он также рассказал, что в регионе возбуждено более 40 дел по фактам создания фирм-однодневок – это тоже блок, который связан с отмыванием. «Но именно по этим статьям, цифры небольшие, и задача была проработать вопрос, чтобы изменить ситуацию. За любым большим организованным преступлением, как правило, стоит возможность заработать денег, и эти деньги всегда поступают в легальный оборот», – пояснил Иван Грибов.

Он добавил, что именно этот блок правоохранительной системы недорабатывается, здесь требуется дополнительное усилие. «На наркотиках зарабатываются большие деньги, мы понимаем. Куда они их девают? Они опять куда-то их легализуют. И ряд других преступлений – эта проблема обозначена с тем, чтобы мы улучшили деятельность всего правоохранительного блока», – заключил прокурор.