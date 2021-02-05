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Общество

Депутат гордумы поможет псковичке, которую выгоняет из дома сожитель дочери

Депутат Псковской городской Думы по округу № 12 Григорий Стороненков пообещал помочь пенсионерке, которая оказалась в сложной ситуации. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В приемную народного избранника обратилась председатель совета дома на ул. Александра Невского, 1 Светлана Колесникова. Она рассказала, что пожилую соседку притесняет сожитель ее дочери, устраивает скандалы, выгоняет женщину из дома. Порой псковичка не может ночевать в своей квартире.

Григорий Стороненков решил вмешаться в ситуацию через участкового и управление по учёту и распределению жилой площади, так как пожилая женщина живет в муниципальной квартире на условиях социального найма.

Также в общественную приемную пришел активист микрорайона Овсище Олег Ивченко с предложением присвоить имя проезду, ведущему от улицы Чудской к домам «Альфа», «Бета», «Гамма». Григорий Стороненков рекомендовал псковичу обсудить данную инициативу с жителями микрорайона, чтобы выслушать все инициативы.

Также житель микрорайона Овсище сообщил, что сейчас разрабатывается проект благоустройства территории возле памятника Александру Невскому. Олег Ивченко опасается, что при благоустройстве могут испортить ландшафт, уничтожить редкие травы, установив спортивные площадки. По данному вопросу налажен контакт с представителем администрации Псковского района, который имеет доступ к проекту благоустройства и может прояснить ситуацию.

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