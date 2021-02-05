33-летний житель Пскова отправился под суд за оправдание терроризма и призывы к суициду

12:36, 05 февраля 2021, ПАИ

В Пскове завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего безработного молодого человека. Как сообщили Псковскому агентству информации в СУ СК РФ, он обвиняется в публичных призывах к экстремистской деятельности, публичном оправдании и пропаганде терроризма в интернете, в организации распространения информации о способах совершения самоубийства и призывов к совершению самоубийства в интернете.

По версии следствия, в мае 2018 года молодой человек, используя планшетный компьютер, разместил на администрируемой им странице в одной из социальных сетей две публикации на религиозную тематику. Тексты содержали публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности.

С мая 2018 года по апрель 2019 года он также разместил на странице несколько публикаций в поддержку международной террористической организации «Исламское государство» (деятельность которой запрещена в России), содержащих оправдание и пропаганду терроризма.

С октября 2018 года по май 2019 года в той же группе в соцсети появились сообщения, побуждающие к совершению самоубийства.

Собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Уголовное дело расследовано по материалам оперативно-разыскной деятельности региональных управлений ФСБ и МВД.