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Общество

Опубликованы новые данные ледовой разведки на Великой, Псковском и Чудском озерах

По данным ледовой разведки, проведенной 4 февраля на реке Великой, Псковском и Чудском озерах, толщина льда остаётся неравномерной. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в устье реки Великой толщина льда составляет всего 10 см, в отдельных районах Чудского озера - не более 15 см. Повсеместно лед покрыт снегом толщиной 10-15 см.

В МЧС напомнили, что с 23 января в Псковской области отменен запрет выхода на лед. При этом многие граждане стали выезжать на лёд водоёмов на автотранспорте, что категорически запрещено. Движение машин возможно только по специально оборудованным, обустроенным и приспособленным ледовым переправам, которые в этом году на территории Псковской области не открывались. «Таким образом, запрет выезда автотранспорта на лед действует постоянно, независимо от погодных условий», - подчеркнули в МЧС.

В ведомстве добавили, что снегопады и оттепели являются серьезным препятствием для формирования прочного ледового покрова. «Даже мороз в 20 градусов с большим трудом пробивает небольшой слой снега, который замедляет нарастание льда или даже прекращает его полностью», - пояснили в управлении.

Также выезжающим на лёд гражданам может грозить административная ответственность за нарушение специального режима водоохранных зон.

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