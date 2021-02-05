0
13:48
Всех псковичей старше 60 лет с симптомами ОРВИ будут тестировать на COVID-19
13:20
Всероссийскую перепись населения перенесли на сентябрь 2021 года
12:47
В Псковской области два дня будет перекрыта дорога Ямок – Кроксово – Первомайск
12:24
Количество лапароскопических операций увеличилось в Псковской области в 2020 году
12:18
В Псковской области снизилась смертность от онкозаболеваний
12:11
Иван Грибов про стулья в псковской музыкальной школе: В них даже ни пуха, ни пера нет
12:07
До -20 градусов опустится температура в Псковской области предстоящей ночью
Еще новости
Общество

В Псковской области два дня будет перекрыта дорога Ямок – Кроксово – Первомайск

В Псковской области два дня будет закрыта для движения дорога Ямок – Кроксово – Первомайск протяженностью более 8 километров (км 0+000 – км 8+650). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Автодорогу закрыли для движения транспорта 5 февраля с 7:30, движение откроют после 17:00. Также дорогу закроют 15 февраля с 3:00 до 21:00.

В качестве объезда предлагается использовать дорогу Ямм – Чернечки – Кроксово.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Где вам удобнее заниматься спортом?

Проголосовать >>>

Всех псковичей старше 60 лет с симптомами ОРВИ будут тестировать на COVID-19
05 февраля 2021
Всех псковичей старше 60 лет с симптомами ОРВИ будут тестировать на COVID-19
Всероссийскую перепись населения перенесли на сентябрь 2021 года
05 февраля 2021
Всероссийскую перепись населения перенесли на сентябрь 2021 года
В Псковской области два дня будет перекрыта дорога Ямок – Кроксово – Первомайск
05 февраля 2021
В Псковской области два дня будет перекрыта дорога Ямок – Кроксово – Первомайск
Количество лапароскопических операций увеличилось в Псковской области в 2020 году
05 февраля 2021
Количество лапароскопических операций увеличилось в Псковской области в 2020 году
В Псковской области снизилась смертность от онкозаболеваний
05 февраля 2021
В Псковской области снизилась смертность от онкозаболеваний
Иван Грибов про стулья в псковской музыкальной школе: В них даже ни пуха, ни пера нет
05 февраля 2021
Иван Грибов про стулья в псковской музыкальной школе: В них даже ни пуха, ни пера нет
До -20 градусов опустится температура в Псковской области предстоящей ночью
05 февраля 2021
До -20 градусов опустится температура в Псковской области предстоящей ночью
Число умерших от коронавируса в Псковской области достигло 140
05 февраля 2021
Число умерших от коронавируса в Псковской области достигло 140

Идет загрузка...