В Псковской области два дня будет перекрыта дорога Ямок – Кроксово – Первомайск

12:47, 05 февраля 2021, ПАИ

В Псковской области два дня будет закрыта для движения дорога Ямок – Кроксово – Первомайск протяженностью более 8 километров (км 0+000 – км 8+650). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Автодорогу закрыли для движения транспорта 5 февраля с 7:30, движение откроют после 17:00. Также дорогу закроют 15 февраля с 3:00 до 21:00.

В качестве объезда предлагается использовать дорогу Ямм – Чернечки – Кроксово.