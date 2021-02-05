Более 7 км дороги Псков – Писковичи – Муровицы в Псковском районе отремонтируют к августу

12:51, 05 февраля 2021, ПАИ

ГБУ ПО «Псковавтодор» и ООО «ДорСтройСервис» подписали контракт на ремонт автомобильной дороги Псков – Писковичи – Муровицы в Псковском районе, сообщили Псковскому агентству информации в комитете по транспорту и дорожному хозяйству региона.

Работы запланировано провести до 17 августа по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Участок ремонта начинается перед деревней Хотицы, проходит через Писковичи, Загорицы и заканчивается в Муровицах. Протяженность объекта составляет 7,2 км.

Контракт предусматривает расчистку полосы отвода от кустарника и деревьев и прочистку водоотводных канав, планировку откосов и дна кюветов, срезку изношенного асфальта на проезжей части. Новое асфальтобетонное покрытие будет состоять из двух слоев: выравнивающего и верхнего. При их устройстве будут применены современные асфальтобетонные смеси, предотвращающие колейность.

На обочинах устранят просадки и укрепят их смесью песка, гравия и щебня. Виражи и часть обочин, укрепленную асфальтобетоном, восстановят. Также отремонтируют пересечения, примыкания, водопропускные трубы, восстановят дорожную одежду на посадочных площадках, пандусах и тротуарах. На автобусных остановках установят автопавильоны, скамейки и урны, вдоль дороги заменят барьерное ограждение. Разметку нанесут термопластиком со светоотражающими элементами.

Производство работ будет организовано без перерывов движения транспортного потока. На ремонт направлено около 105 млн рублей из регионального бюджета.

Добавим, что отдельным контрактом в этом году будет выполнено устройство тротуаров в деревне Писковичи на 6 участках протяженностью 624 метра.

Кроме того, в настоящее время разрабатывается проектная документация на устройство недостающих тротуаров и наружного искусственного освещения в деревнях Хотицы, Писковичи и Загорицы. Проект будет готов в этом году. Срок реализации намечен на 2022 год.

Автомобильная дорога Псков – Писковичи – Муровицы относится к IV категории дорог, имеет 2 полосы движения с капитальным покрытием, ширина проезжей части составляет 7 м, обочин – 1,5 м.