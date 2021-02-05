0
13:48
Всех псковичей старше 60 лет с симптомами ОРВИ будут тестировать на COVID-19
13:20
Всероссийскую перепись населения перенесли на сентябрь 2021 года
12:47
В Псковской области два дня будет перекрыта дорога Ямок – Кроксово – Первомайск
12:24
Количество лапароскопических операций увеличилось в Псковской области в 2020 году
12:18
В Псковской области снизилась смертность от онкозаболеваний
12:11
Иван Грибов про стулья в псковской музыкальной школе: В них даже ни пуха, ни пера нет
12:07
До -20 градусов опустится температура в Псковской области предстоящей ночью
Еще новости
Общество

ПсковГУ вошёл в число вузов с высокими показателями медиаактивности

Федеральные эксперты отметили Псковский государственный университет в числе вузов с высокими показателями медиаактивности, сообщили Псковскому агентству информации в управлении информационной политики и связей с общественностью образовательной организации. В категории опорных университетов по медиаактивности также лидируют кировский ВятГУ, новосибирский НГТУ, ростовский ДГТУ и петрозаводский ПетрГУ.

На площадке МИА «Россия сегодня» прошел мультимедийный круглый стол, в рамках которого руководитель проекта «Социальный навигатор» Наталья Тюрина отметила, что в русскоязычном медиаполе был зафиксирован устойчивый рост активности университетов. Показатели публикаций с упоминанием вузов в СМИ удвоились по сравнению с 2019 годом.

«Самая высокая активность в 2020 году была в период пандемии коронавируса — в марте-апреле. Затем все «лежит» в летний период, а начинается рост движения осенью. При этом группа опорных университетов в 2020 году продемонстрировала более устойчивую позитивную тенденцию роста. Они наращивали свое пространство в медиа весь год, а университеты «5-100» себя вели по-разному», — отметила Наталья Тюрина.

В качестве примера эксперт озвучила данные по медиаактивности российских вузов внутри отдельных групп за октябрь 2020 года. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Где вам удобнее заниматься спортом?

Проголосовать >>>

Всех псковичей старше 60 лет с симптомами ОРВИ будут тестировать на COVID-19
05 февраля 2021
Всех псковичей старше 60 лет с симптомами ОРВИ будут тестировать на COVID-19
Всероссийскую перепись населения перенесли на сентябрь 2021 года
05 февраля 2021
Всероссийскую перепись населения перенесли на сентябрь 2021 года
В Псковской области два дня будет перекрыта дорога Ямок – Кроксово – Первомайск
05 февраля 2021
В Псковской области два дня будет перекрыта дорога Ямок – Кроксово – Первомайск
Количество лапароскопических операций увеличилось в Псковской области в 2020 году
05 февраля 2021
Количество лапароскопических операций увеличилось в Псковской области в 2020 году
В Псковской области снизилась смертность от онкозаболеваний
05 февраля 2021
В Псковской области снизилась смертность от онкозаболеваний
Иван Грибов про стулья в псковской музыкальной школе: В них даже ни пуха, ни пера нет
05 февраля 2021
Иван Грибов про стулья в псковской музыкальной школе: В них даже ни пуха, ни пера нет
До -20 градусов опустится температура в Псковской области предстоящей ночью
05 февраля 2021
До -20 градусов опустится температура в Псковской области предстоящей ночью
Число умерших от коронавируса в Псковской области достигло 140
05 февраля 2021
Число умерших от коронавируса в Псковской области достигло 140

Идет загрузка...