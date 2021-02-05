ПсковГУ вошёл в число вузов с высокими показателями медиаактивности

12:54, 05 февраля 2021, ПАИ

Федеральные эксперты отметили Псковский государственный университет в числе вузов с высокими показателями медиаактивности, сообщили Псковскому агентству информации в управлении информационной политики и связей с общественностью образовательной организации. В категории опорных университетов по медиаактивности также лидируют кировский ВятГУ, новосибирский НГТУ, ростовский ДГТУ и петрозаводский ПетрГУ.

На площадке МИА «Россия сегодня» прошел мультимедийный круглый стол, в рамках которого руководитель проекта «Социальный навигатор» Наталья Тюрина отметила, что в русскоязычном медиаполе был зафиксирован устойчивый рост активности университетов. Показатели публикаций с упоминанием вузов в СМИ удвоились по сравнению с 2019 годом.

«Самая высокая активность в 2020 году была в период пандемии коронавируса — в марте-апреле. Затем все «лежит» в летний период, а начинается рост движения осенью. При этом группа опорных университетов в 2020 году продемонстрировала более устойчивую позитивную тенденцию роста. Они наращивали свое пространство в медиа весь год, а университеты «5-100» себя вели по-разному», — отметила Наталья Тюрина.

В качестве примера эксперт озвучила данные по медиаактивности российских вузов внутри отдельных групп за октябрь 2020 года.