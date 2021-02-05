Жильцы общежития в Пскове полгода греют воду кипятильниками

14:19, 05 февраля 2021, ПАИ

Жильцы общежития на улице Ижорского Батальона, 10б в Пскове более полугода остаются без горячей воды, сообщает ГТРК «Псков».

Для того чтобы принять душ или помыть посуду, люди вынуждены греть воду на плитах или с помощью кипятильников. В доме проживает много семей с детьми, а процедура занимает время, поэтому к вечеру в ванной комнате и на кухне образуются очереди.

«Греем воду и с ведром идем в душ мыться, с банками, с тазами, с ведром, с детьми идем в душ», - рассказала псковичка Марина Григорьева.

Перебои с горячей водой возникали и ранее, а с августа 2020 года вода пропала совсем. Жильцы обращались в свою управляющую компанию «Жилище», где им сообщили, что проблемы возникли из-за засора труб. В УК отметили, что полностью система не отключилась и периодически горячая вода поступает в квартиры жильцов.

«Водоподогреватель там почищен, но водопровод зарос, а поскольку он идет под землей, теплоузел находится в отдельном строении, напротив здания в метрах 10, его проблематично заменить», - отметил руководитель УК «Жилище» Виктор Лукин.

В УК пообещали, что в этом году систему капитально отремонтируют. В ближайшее время специалисты выйдут на объект и попытаются восстановить горячее водоснабжение.