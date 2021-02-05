Опубликован проект расписания ЕГЭ на 2021 год

15:02, 05 февраля 2021, ПАИ

Рособрнадзор опубликовал проект расписания ЕГЭ на 2021 год, пишет РИА Новости.

Основной период государственной аттестации одиннадцатиклассников запланирован с 31 мая по 2 июля, дополнительный — с 12 по 17 июля. На 31 мая назначены экзамены по географии, литературе и химии, на 3 и 4 июня — ЕГЭ по русскому языку.

7 июня планируется протестировать выпускников на знание математики и истории, 11 июня — физики, 15 июня — обществознания. Экзамен по биологии планируется провести 18 июня. В этот же день проведут письменную часть ЕГЭ по иностранным языкам, а 21 и 22 июня — устную. ЕГЭ по информатике и ИКТ, который впервые пройдет на компьютерах, состоится 24 и 25 июня.

Резервные дни для государственной аттестации - 28, 29 июня и 2 июля. В дополнительный период ЕГЭ экзамены пройдут 12, 13 и 14 июля, а также в резервный день 17 июля.

Прием заявлений на участие в ЕГЭ завершился 1 февраля.

Государственный выпускной экзамен, который в 2021 году будут сдавать лица с ОВЗ и инвалидностью, а также выпускники, не планирующие поступать в вузы, будет проведен только по двум обязательным предметам. 25 мая проводится ГВЭ по русскому языку и 28 мая – по математике. Резервные дни: 8 июня — для экзамена по русскому языку и 10 июня – по математике. Дополнительные периоды проведения ГВЭ: 13 июля и 17 июля и 3-17 сентября.