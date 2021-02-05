Подружиться с Тарандой: псковичка открыла в областном центре школу балета

15:08, 05 февраля 2021, ПАИ

Три года назад в Пскове открылась детская школа балета. В просторном помещении маленькие хрупкие создания в воздушных юбочках старательно тянут ножки у станка и радуют успехами в танце своих родителей. Но балет — это не только красиво. Занятия классической хореографией полезны для здоровья ребенка и для его гармоничного развития, уверена основатель школы «Русский балет» Екатерина Гусева.

О том, как возникла идея предоставить псковским детям возможность попробовать себя в этом удивительном виде искусства и какие преимущества дают занятия в школе балета, предприниматель рассказала Псковскому агентству информации.

Взгляд на воспитание

- У меня два образования — педагогическое и банковское дело. Хореографического образования нет, - признается Екатерина Гусева. По ее словам, выбор направления для бизнеса скорее связан со взглядом на воспитание детей. - Балет, классическая хореография, классическая музыка — это то, что всегда будет актуальным, - отмечает она.

Не случайно идея об открытии школы балета возникла в ходе воспитания своих детей. Их у Екатерины четверо.

- С 2012 года я находилась в декретном отпуске. На руках было трое маленьких детей, и перспектива вернуться на работу в банк казалась сомнительной. На тот момент мой старший сын ходил в футбольную школу «Юниор». Эта школа открыта по франшизе ООО «Лига спорта». Мне очень нравилась их система организации, мотивации маленьких спортсменов, профессионализм тренеров, отношение к детям. Оказалось, что в «Лиге спорта» есть направление «Русский балет» с такой же организацией бизнеса. Поэтому долго мы с мужем не думали и решили попробовать, - вспоминает предприниматель.

Главным помощником в реализации проекта стал муж Екатерины. А первое, с чего началась работа по претворению идеи в жизнь, — поиск подходящего помещения.

- Мы хотели, чтобы танцевальный класс был светлым, уютным и красивым, - говорит предприниматель.

Когда семья нашла подходящее помещение, пришлось брать заем — на ремонт и покупку оборудования. Собственных средств на эти цели не хватало. Но экономить основатель балетной школы не стала - для хореографического класса было приобретено все необходимое: станки, зеркала и даже специальный линолеум, устойчивый и соответствующий всем требованиям балетной школы. И 16 сентября 2017 года состоялось официальное открытие школы «Русский балет».

По сарафанному радио

После открытия началась работа по продвижению проекта: была создана группа в соцсети «ВКонтакте», благодаря которой в школу пришли первые ученицы.

- Самый эффективный способ привлечения клиентов - это социальные сети, - считает Екатерина.

А спустя месяцы работы родители псковских детей стали узнавать о школе от своих знакомых.

- То есть, как говорят у нас, работает сарафанное радио. Мы узнаваемые, нас рекомендуют те же наши клиенты. К нам возвращаются. Если в три года ребенку «не зашло», то бывает, что через год-два он снова к нам просится. Или когда по семейным обстоятельствам люди уезжают и возвращаются, то тоже к нам приходят. Потому что и детям нравится, и родителям.

Сейчас школа балета насчитывает больше 60 учениц. И Екатерина больше занимается не продвижением услуг, а публикацией фотоотчетов с занятий — чтобы родители видели, чем занимаются дети, и гордились их успехами. А гордиться уже есть чем.

- Наши дети выступают в Санкт-Петербурге на конкурсах по классическому танцу и занимают призовые места, - отмечает руководитель школы.

Азбука танца

- Главная цель школы — комплексное эстетическое развитие личности посредством изучения основ хореографического искусства. Также акцент мы делаем на коррекцию плоскостопия, на осанку, постановку корпуса и растяжку всех групп мышц. Классическая хореография — это своеобразная азбука танца, освоение которой поможет добиться совершенства в любом другом направлении танцевального искусства.

На занятия в школу балета принимаются дети в возрасте от 3 лет - и мальчики, и девочки.

Занятия построены на основе методики Агриппины Вагановой, подкорректированной куратором «Русского балета» Ириной Чистяковой.

- Мы себя не позиционируем как кружок. Мы предлагаем именно обучение хореографии. Для деток с 7 лет мы вводим теоретическую часть. Но в группах малого возраста используем больше игровых методик. «Пяточки вместе — дружат, носочки поссорились» - так мы изучаем первую позицию. Позиции рук изучаем, надувая воздушный шар и отпуская. Если детки устают — предусмотрены музыкальные паузы, где они под музыку из «Фиксиков» «перезагружаются», - рассказывает Екатерина.

Обучением детей занимаются профессиональные хореографы. Одним из первых педагогов школы была настоящая артистка балета, но по семейным обстоятельствам она была вынуждена уехать в другую страну. Впрочем, по словам Екатерины, учителю танцев не обязательно быть профессиональным артистом — главное, хорошо знать методики преподавания и, конечно, любить детей.

- Сейчас у нас работают четыре хореографа. Все наши педагоги — это профессионалы, которые хотят и готовы развиваться и обучаться. Огромное спасибо нашему колледжу культуры и искусств за подготовку таких специалистов, - рассказывает предприниматель.

Еще одно преимущество школы «Русский балет» - это возможность попасть на просмотры Академии танца Бориса Эйфмана.

- Детей в возрасте 6-7 лет мы рекомендуем возить в Санкт-Петербург на просмотры. Если ребенок способный, почему его не показать профессионалам? Академия танца Бориса Эйфмана сотрудничает с «Русским балетом». Поэтому у наших детей есть шансы погрузиться в профессию артиста балета с раннего возраста. Программа начальной школы по основным предметам такая же, как и во всех школах, но чередуются уроки с программой дополнительного образования: введение в классику, музыка, ритмика. Детям из регионов там предоставляют полный пансионат: бесплатное проживание и питание. Но, конечно, там нужно трудиться - уже с 12 лет у них появляются пуанты и более серьезная подготовка. Зато после окончания этого училища есть перспектива попасть на большую сцену.

Из воспитанников псковской школы балета отбор прошла только одна девочка, но ее родители не решились отправить ребенка на обучение в Санкт-Петербург. Но в Академии Эйфмана учатся воспитанницы школы «Русский балет» из других регионов.

Мечты сбудутся

Помимо освоения основ хореографии, «Русский балет» выступает и на различных городских мероприятиях. Конечно, из-за ковид-ограничений многие концерты и выступления не состоялись. Но даже в сложный период дети не остались без внимания и наград, рассказывает Екатерина:

- Мы участвовали в онлайн-фестивалях. Танцевальные номера мы снимали на камеру и отправляли, их оценивало компетентное жюри. У нас были и лауреаты второй степени, и дипломанты первой степени. Конечно, онлайн-конкурсы не заменят выхода на большую сцену, но всё равно дети были счастливы!

Пока возможность пробовать свои силы в самом красивом виде танцевального искусства в нашем регионе есть только у маленьких псковичей. Но Екатерина Гусева думает о расширении бизнеса и возможном открытии школы в Великих Луках.

- Пока нашим планам мешает пандемия коронавируса и ограничения, связанные с ней. Ковид помешал даже встрече детей с заслуженным деятелем искусств РФ, известным балетмейстером Гедиминасом Тарандой. Он планировал провести мастер-класс для наших детей. Поэтому ближайшие наши планы - подружиться с ним. А другая наша мечта — постановка детских спектаклей-балетов на большой сцене нашего города. Надеюсь, в этом году все сбудется, - отметила основатель школы балета.

Школа «Русский балет»: г. Псков, ул. Пароменская, 8а

Тел. 8 (800) 333-93-97 Сайт: https://schoolballet.com Сообщество в соцсети «ВКонтакте»: https://vk.com/schoolballet60

Подготовлено при поддержке АНО «Центр инноваций социальной сферы Псковской области».