У детсада №24 в Пскове появится медкабинет

15:17, 05 февраля 2021, ПАИ

5 февраля состоялось заседание комитета по земельным ресурсам, градостроительству и муниципальной собственности Псковской городской Думы под председательством Дмитрия Барабанова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Парламентарии рассмотрели несколько имущественных вопросов, в том числе предоставление в аренду детсаду №24 помещения для медицинского кабинета на срок 5 лет.

Также комитет поддержал вопрос о даче согласия Дому офицеров на предоставление в безвозмездное пользование автономной некоммерческой организации культуры, искусства и спорта «Центр талантов» муниципального имущества, расположенного на улице Комдива Кирсанова, 5, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления, без проведения торгов.