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Вынесен приговор двум гражданам Алжира, пытавшимся пересечь границу в Пыталовском районе

Пыталовский районный суд вынес приговор двум гражданам Алжирской Народной Демократической Республики, обвиняемым в попытке незаконного пересечения государственной границы РФ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Поздно вечером 16 сентября 2020 года нарушители, не имея при себе действительной российской визы, отправились пешком из Острова в Пыталовский район, где проходит линия границы. Таким образом они хотели попасть из России в Латвию. Вечером следующего дня их задержали псковские пограничники в Пыталовском районе.

Одному из злоумышленников суд назначил наказание в виде лишения свободы на 1 год 3 месяца, другому - на 9 месяцев. Отбывать наказание виновные будут в исправительной колонии общего режима.

Приговор суда не вступил в законную силу.

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