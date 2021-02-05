Тесты для быстрого мониторинга COVID-19 появятся в России

16:50, 05 февраля 2021, ПАИ

В России появятся тест-системы для более быстрого мониторинга COVID-19, сейчас ведётся их разработка. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, пишет РИА Новости.

Он напомнил, что есть и стандартные методы секвенирования.

Ранее говорилось о том, что в России создали стандартный образец штамма коронавируса SARS-CoV-2, который поможет привести все тест-системы для выявления возбудителя COVID-19 к одному «знаменателю». Также планируется отслеживать присутствие коронавируса в окружающей среде.