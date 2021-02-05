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Политика

Комитет по образованию Псковской области проведёт проверку дновского техникума, чьи студенты устроили избиение сверстника

Дновский железнодорожный техникум ожидает проверка. Фото wikimapia.org

 

Случай жестокого избиения несовершеннолетнего подростками в городе Дно прокомментировал председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов.

«Это вопиющее происшествие, – отметил Александр Седунов. – Подростки – учащиеся Дновского железнодорожного техникума. Сейчас администрация техникума, управление образования Дновского района вместе с правоохранительными органами и комиссией по делам несовершеннолетних проводят все необходимые мероприятия, чтобы установить причины, побудившие учащихся к совершению этих противоправных действий. Затем будет дана всесторонняя оценка этому происшествию. Со своей стороны комитет по образованию Псковской области также по данному факту проводит проверку в техникуме».

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