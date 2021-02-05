Комитет по образованию Псковской области проведёт проверку дновского техникума, чьи студенты устроили избиение сверстника
Случай жестокого избиения несовершеннолетнего подростками в городе Дно прокомментировал председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов.
«Это вопиющее происшествие, – отметил Александр Седунов. – Подростки – учащиеся Дновского железнодорожного техникума. Сейчас администрация техникума, управление образования Дновского района вместе с правоохранительными органами и комиссией по делам несовершеннолетних проводят все необходимые мероприятия, чтобы установить причины, побудившие учащихся к совершению этих противоправных действий. Затем будет дана всесторонняя оценка этому происшествию. Со своей стороны комитет по образованию Псковской области также по данному факту проводит проверку в техникуме».