Дновские подростки избили сверстника второго февраля и сняли побои на видео

19:52, 05 февраля 2021, ПАИ

В Дно произошло ЧП. Подростки избили сверстника на почве личной неприязни. При этом они записали происходящее на видео. По данному факту в отделение полиции по Дновскому району позавчера поступило заявление от родителя пострадавшего несовершеннолетнего.

Как сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области, сотрудники полиции сразу установили участников инцидента.

Сейчас полиция проводит комплекс проверочных мероприятий, по результатам которых будет принято решение о привлечении несовершеннолетних к ответственности. Пострадавшему подростку оказана медицинская помощь. Определяется степень нанесённого вреда здоровью, по результатам освидетельствования будет приниматься решение о привлечении подростков к ответственности.

Как рассказали местные жители, между подростками произошёл личный конфликт из-за девушки. Парня избивали за то, что он месяц назад якобы ударил девушку.

Видеохостинг заблокировал видео из-за жестокости контента.



