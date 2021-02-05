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Общество

Дновские подростки избили сверстника второго февраля и сняли побои на видео

Подросток закрывал голову руками. Фото скрин с видео

 

В Дно произошло ЧП. Подростки избили сверстника на почве личной неприязни. При этом они записали происходящее на видео. По данному факту в отделение полиции по Дновскому району позавчера поступило заявление от родителя пострадавшего несовершеннолетнего. 

Как сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области, сотрудники полиции сразу установили участников инцидента.

Сейчас полиция проводит комплекс проверочных мероприятий, по результатам которых будет принято решение о привлечении несовершеннолетних к ответственности. Пострадавшему подростку оказана медицинская помощь. Определяется степень нанесённого вреда здоровью, по результатам освидетельствования будет приниматься решение о привлечении подростков к ответственности.

Как рассказали местные жители, между подростками произошёл личный конфликт из-за девушки. Парня избивали за то, что он месяц назад якобы ударил девушку. 
Видеохостинг заблокировал видео из-за жестокости контента.

 

 

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