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Общество

Минэнерго объяснило, почему выросли цены на АЗС в начале года

Цены на топливо на АЗС в начале 2021 года выросли из-за индексации акцизов на нефтепродукты. Об этом ТАСС сообщили в Министерстве энергетики РФ.

«Наблюдаемый рост в розничном сегменте объясняется разовой плановой индексацией акцизов с 1 января 2021 года», – передаёт ТАСС заявление Минэнерго. В министерстве также отметили, что ещё одной причиной стало накопившееся отставание темпов роста цен на заправках от инфляции в прошлом году.

По словам эксперта Минэнерго, повышение цен на АЗС останется в пределах годовой инфляции. Сдержать рост позволит наращивание объёмов производства НПЗ и увеличение объёмов отгрузки топлива на внутренний рынок России.

По данным Росстата, в течение прошлой недели бензин в России в среднем подорожал на 22 копейки. 

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