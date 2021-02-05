Добрых дел станет больше: в Пскове появился «Огонёк добра»

22:01, 05 февраля 2021, ПАИ

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«В наши дни, когда вокруг нас и наших детей гуляет равнодушие, когда не хватает времени для дружбы, для помощи, для понимания, остаётся надеяться только на то, что кто-нибудь сможет разжечь «огонёк добра» в душах, сердцах и сознании», – с этих слов в 2012 году в «Буквоеде» началось обсуждение, нужен ли такой волонтёрский проект в городе Санкт-Петербурге. Проект родился, живёт и побывал в гостях у псковичей, где и открыл свой региональный филиал. Об этом сообщает социальная сеть проекта.

Петербуржцы удивили зрителей постановкой спектакля «ЭКСКИСС» по мотивам пьесы Валерия Зимина «Брысь! или Истории кота Филофея» молодёжным театром «Гротеск». Первый показ прошёл на сцене паломнического центра Псково-Печерского монастыря. Спектакль поддержало огромное количество людей, потому что он действительно поставлен достойно талантливой командой.

Режиссёр спектакля Роман Захаров подошёл к работе со всей глубиной, с высоким профессионализмом и проникновенностью. Много слов благодарности было сказано в адрес талантливых артистов, особенно юных, ведь именно они в большой степени задействованы в спектакле! Игра была на высоте, в спектакле было много новых находок, а сопровождающая музыка – в стиле рок-мюзикла.

Спектакль «Брысь», поставленный во Пскове, стал отправной точкой для старта проекта в городе Пскове.

«Мы заручились поддержкой людей, которые во Пскове активно развивают добровольчество, занимаются молодёжной политикой, проектами для детей и молодёжи! Мы рады знакомству и дальнейшему сотрудничеству с уполномоченной по правам ребёнка в Псковской области Натальей Соколовой, с руководителем фонда «Добрый город Псков», с руководителем «Лиги вожатых» во Пскове Аллой Сердцевой, c руководителем Ольгой Родиной и координатором Екатериной Родиной проектов «Вечевой орден», «Волонтёры Победы» и других проектов, с создателями прекрасных настольных игр! Кроме того, мы побывали в Псковском приюте «Шанс», где содержится 205 собак», – сообщили петербургские волонтёры.



