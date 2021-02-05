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Общество

В Псково-Печерском монастыре нашли печуру

Фото оборонительного каземата. Фото Instagram Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)

В ходе проведения научных работ по исследованию башни Святых ворот в Псково-Печерском монастыре был обнаружен заложенный оборонительный каземат в толще стены, именуемый в древности печурой. 

Информацию об этом в своём инстаграм-аккаунте опубликовало АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

В русской архитектуре XIV века печурой называли артиллерийские казематы с пушечной амбразурой в толще крепостных стен. Этот термин возник и закрепился благодаря внешней схожети с устьем на фасаде традиционной русской печи. Как правило, печуры были открыты с тыла, обладали высотой до двух с половиной метров, шириной – от трёх до пяти и располагались на расстоянии около десяти метров друг от друга.

С начала XVI века печуры снабжались специальными вентиляционными камерами, через которые удалялся пороховой дым, что способствовало увеличению скорострельности и точности огня.

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