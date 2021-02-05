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Культура

Выставка «Софья Ковалевская. Михайловское – Полибино – Стокгольм» открылась в Пскове

Игорь Шаймарданов. Из цикла «Софья Ковалевская». «Первые решения». Из фондов музея-заповедника «Михайловское»

С 6 февраля жители и гости Пскова могут посетить выставку «Софья Ковалевская. Михайловское – Полибино – Стокгольм», подготовленную в Государственном заповеднике А. С. Пушкина. Развёрнута она в Псковской областной научной библиотеке на улице Профсоюзной, 2 в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщила представитель информационной службы музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» Лидия Токарева.

Большая часть экспозиции – художественные фотографии, выполненные в Полибино (Великолукский район Псковской области), в мемориальном музее-усадьбе первой в мире женщины – профессора математики. Авторы снимков – директор «Михайловского» Георгий Василевич и ведущий специалист музейной службы информации, фотохудожник Николай Алексеев. Также в экспозицию вошло пять картин Игоря Шаймарданова из цикла «Софья Ковалевская», созданного в 2016 году и в феврале 2017-го впервые показанного широкой публике в Полибино и в Стокгольме. 

Планируется, что выставка «Софья Ковалевская. Михайловское – Полибино – Стокгольм» из собрания Пушкинского заповедника будет доступна для читателей и посетителей Псковской областной научной библиотеки до 30 апреля.

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