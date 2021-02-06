В Псковской области за сутки от коронавируса вылечилось почти в 3,5 раза больше человек, чем заболело

11:21, 06 февраля 2021, ПАИ

В Псковской области за последние сутки от коронавируса вылечилось почти в 3,5 раза больше человек, чем заболело. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

За сутки в регионе COVID-19 заболели 83 человека, вылечилось 289 человек.

Всего с начала пандемии в Псковской области коронавирусом заразился 30 121 человек, выздоровело 18 593 пациента, умерло 140 человек.

Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности – носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.