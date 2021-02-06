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17 человек погибло при пожарах в Псковской области в январе

В январе 2021 года в Псковской области зарегистрировано 139 пожаров. В них погибло 17 человек. В результате пожаров травмы получили 5 человек, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Из числа погибших людей 3 – люди пенсионного возраста, 14 – лица без определённого рода деятельности.

За январь пожары уничтожили 26 строений, один автотранспорт и нанесли материальный ущерб в размере 625 тысяч рублей. При пожарах спасено 46 человек, материальных ценностей на сумму 5 млн 144 тысячи рублей, 104 строения.

Основными причинами пожаров стали: неосторожное обращение с огнём (70 случаев), нарушение правил устройства и эксплуатации печи (34), нарушение правил при устройстве и эксплуатации электрооборудования (24), на транспорте (6), поджоги (4), иные (1).

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