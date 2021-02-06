Спиртное украл мужчина из магазина в Великих Луках

16:57, 06 февраля 2021, ПАИ

В Великих Луках росгвардейцы задержали 34-летнего мужчину, который украл из магазина спиртное. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Инцидент случился 5 февраля в магазине на улице Холмской. Персонал магазина нажал кнопку тревожной сигнализации, после чего на место происшествия прибыл наряд вневедомственной охраны Росгвардии.

Росгвардейцы задержали мужчину и для дальнейшего разбирательства передали его сотрудникам полиции.