Директор «Спецавтохозяйства» Андрей Евдокимов рассказал о работе зимой в Великих Луках

18:28, 06 февраля 2021, ПАИ

Директор МП «Спецавтохозяйство» Андрей Евдокимов рассказал о работе зимой в Великих Луках, сообщает газета «Великолукская правда. Новости».

«На сегодняшний день в этой работе на нашем предприятии задействовано порядка 20 единиц техники и 40 рабочих. Они разбиты на группы и работают в два этапа – днём и в ночное время. В связи со сложностью движения автотранспорта основные работы у нас проводятся ночью – это уборка главных дорог и вывоз снега. В дневное время мы больше акцентируем внимание на тротуарах: занимаемся подсыпкой и по возможности вывозом снега, в том числе и с остановочных комплексов. Также работаем по текущим заявкам жителей в разных частях города», – отметил он.

Также Евдокимов добавил, что активное участие в уборке снега, в том числе и по заявкам, принимают МП «Зеленхоз» и МУП «ДСУ».

«Понимаю, что иногда мы просто не успеваем сделать всё и сразу во всех районах города, но все стараются, могу заверить. Что касается наличия объёмов песко-соляной смеси, то её запасов вполне достаточно и хватит до конца зимнего периода», – добавил директор МП «Спецавтохозяйство».

В случае невыполнения уборки и подсыпки во дворах сообщить о бездействии УК можно телефону УЖКХ администрации города Великие Луки: 3-72-51.