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Михаил Ведерников рассказал о мероприятиях, которые готовятся в области к 800-летию Александра Невского

В 2021 году Россия отмечает 800-летний юбилей великого князя Александра Невского. В Псковской области к этой дате будет проведено более 200 мероприятий, сообщил в своём Instagram-аккаунте Михаил Ведерников.

Запланирован музыкальный проект «Славься, Русь» с участием губернаторского симфонического оркестра, сводного хора Пскова и Санкт-Петербурга, а также солистов Мариинского театра.

«Александр Невский известен не только как великий полководец и защитник Русской земли, но и как святой, который считается небесным покровителем воинов. Рассчитываем, если позволит эпидситуация, провести фестиваль военно-исторической реконструкции «Ледовое побоище», где будут представлены интерактивные площадки, дефиле исторического костюма, полноконтактные массовые бои-бугурты. Планируется переиздание листов из Лицевого летописного свода, посвящённого великому князю», – поделился губернатор.

Также Михаил Ведерников отметил, что один из ключевых объектов Псковской области, который носит его имя, – храм Святого благоверного князя Александра Невского.

«Это важнейший региональный воинский храм, служители которого ведут активную миссионерскую и просветительскую деятельность, а также принимают созидательное участие в общественной жизни нашей земли. Делюсь с вами фотографиями этого удивительного места и желаю хорошо отдохнуть и набраться сил на этих выходных. Берегите себя!» – пожелал псковичам глава региона.

 

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