Поворота к весне ждут сегодня по народному календарю
Григорьев день отмечали 7 февраля на Руси. Именно сегодня начинался отсчёт приближения весны после середины зимы. Об этом пишет calend.ru.
День назван по имени Григория Богослова, одного из отцов церкви, сподвижника Василия Великого. В Григорьев день на Руси полагалось делать добрые дела и вспоминать о добрых поступках других.
Верили, что погода до полудня прогнозирует первую половину следующей зимы. С обеда до вечера – вторую часть.
Считалось, что выпавший снег на Григория – признак того, что следующая зима задержится.
Пение синиц означало, что в феврале стоит ждать сильных морозов.