Поворота к весне ждут сегодня по народному календарю

09:38, 07 февраля 2021, ПАИ

Григорьев день отмечали 7 февраля на Руси. Именно сегодня начинался отсчёт приближения весны после середины зимы. Об этом пишет calend.ru.

День назван по имени Григория Богослова, одного из отцов церкви, сподвижника Василия Великого. В Григорьев день на Руси полагалось делать добрые дела и вспоминать о добрых поступках других.

Верили, что погода до полудня прогнозирует первую половину следующей зимы. С обеда до вечера – вторую часть.

Считалось, что выпавший снег на Григория – признак того, что следующая зима задержится.

Пение синиц означало, что в феврале стоит ждать сильных морозов.