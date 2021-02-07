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Общество

Поворота к весне ждут сегодня по народному календарю

Фото с сайта pixabay.com.

Григорьев день отмечали 7 февраля на Руси. Именно сегодня начинался отсчёт приближения весны после середины зимы. Об этом пишет calend.ru.

День назван по имени Григория Богослова, одного из отцов церкви, сподвижника Василия Великого. В Григорьев день на Руси полагалось делать добрые дела и вспоминать о добрых поступках других.

Верили, что погода до полудня прогнозирует первую половину следующей зимы. С обеда до вечера – вторую часть.

Считалось, что выпавший снег на Григория – признак того, что следующая зима задержится.

Пение синиц означало, что в феврале стоит ждать сильных морозов.

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