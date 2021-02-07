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Общество

Семье лебедей помогают дождаться весны жители Усвят

Фото газеты "Новая жизнь".

 

Птицы остались зимовать на Малом Усвятском озере. Мороз им помогают пережить местные жители. Об этом сообщает районная газета «Новая жизнь».

На озере находятся два взрослых лебедя и четверо подросших птенцов. Скорее всего, они надеялись встретить здесь столь же тёплую зиму, как в прошлом году.

Жители близлежащих домов стараются помочь семейству, подкармливают птиц. Некоторые завоевали особое доверие лебедей – к одной из женщин птицы подплывают довольно близко.
 

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