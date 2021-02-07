Семье лебедей помогают дождаться весны жители Усвят

12:31, 07 февраля 2021, ПАИ

Птицы остались зимовать на Малом Усвятском озере. Мороз им помогают пережить местные жители. Об этом сообщает районная газета «Новая жизнь».

На озере находятся два взрослых лебедя и четверо подросших птенцов. Скорее всего, они надеялись встретить здесь столь же тёплую зиму, как в прошлом году.

Жители близлежащих домов стараются помочь семейству, подкармливают птиц. Некоторые завоевали особое доверие лебедей – к одной из женщин птицы подплывают довольно близко.

