Подозреваемую в хищении бытовой химии задержали в Пскове

11:12, 07 февраля 2021, ПАИ

Женщину задержали в магазине на улице Юбилейной днём 6 февраля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Как рассказали в ведомстве, 6 февраля экипаж группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» получил сообщение о тревоге из магазина на улице Юбилейной.

Незамедлительно прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии задержали местную жительницу, которая похитила из торгового зала бытовую химию.

Подозреваемая передана сотрудникам полиции.