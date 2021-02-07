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Подозреваемую в хищении бытовой химии задержали в Пскове

Фото с сайта pixabay.com.

 

Женщину задержали в магазине на улице Юбилейной днём 6 февраля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Как рассказали в ведомстве, 6 февраля экипаж группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» получил сообщение о тревоге из магазина на улице Юбилейной.

Незамедлительно прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии задержали местную жительницу, которая похитила из торгового зала бытовую химию. 

Подозреваемая передана сотрудникам полиции.

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