О причинах пожара при печном отоплении псковичам напоминают в МЧС

13:08, 07 февраля 2021, ПАИ

Длительная топка и неправильная эксплуатация печи могут стать причиной трагедии. Об этом сообщают в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

В сильные морозы при продолжительном отоплении помещения происходит перекал печи. Если её части соприкасаются с деревянными частями здания, пожар неизбежен. Поэтому топить печь лучше не дольше 1,5 часа.

Нельзя размещать вблизи печи бельё для просушивания, класть на неё сгораемые предметы.

В ведомстве отмечают: строго запрещается применять при растопке легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, а также оставлять рядом детей без присмотра.

Недопустимо топить печь с открытой дверцей.

Не реже одного раза в два-три месяца стоит очищать дымоходы от скопления сажи.

Важно соблюдать противопожарные требования: на деревянном полу перед топкой должен быть прибит металлический лист размером 50 х 70 см.

«Для отвода дыма следует применять вертикальные дымовые трубы без уступов. В местах пересечения дымовых труб со сгораемыми конструкциями расстояние от внутренней поверхности дымовых каналов до этих конструкций должно быть не менее 38 см. Расстояние от топочной дверки до противостоящей стены должно быть не менее 1,25 м», – отмечают в ведомстве.

И подытоживают: во избежание отравления угарным газом не стоит закрывать заслонку трубы прежде, чем в топке прогорят все угли и не будет видно голубого пламени.