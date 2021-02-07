К административной ответственности привлекли работодателя из Псковской области после проверки по обращению работника

16:53, 07 февраля 2021, ПАИ

В результате проверки по обращению гражданина Псковской транспортной прокуратурой возбуждено дело об административном правонарушении, совершённом работодателем. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Прокуратура установила, что работнику Опытной путевой машинной станции № 8 (филиал ОАО «РЖД») не выданы документы, связанные с трудовой деятельностью. Кроме того, сотрудник организации не проинформирован надлежащим образом в предусмотренные законом сроки о размере, составных частях заработной платы и о произведённых удержаниях.

В результате в отношении начальника предприятия возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ. Виновное лицо привлечено к ответственности в виде штрафа в размере 1 000 рублей.

Ход устранения нарушений контролируется.