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Общество

О сроках восстановления вкуса и обоняния после коронавируса рассказали псковичам

Фото: ПАИ.

 

Возвращение чувствительности к вкусу и запахам после выздоровления происходит у каждого строго индивидуально. Об этом стало известно из Instagram-аккаунта Псковской областной инфекционной больницы.

Отвечая на вопрос одного из подписчиков, специалисты отметили, что точное время возвращения привычной чувствительности сложно определить, так как причиной сбоя является осложнение со стороны ЦНС.

По личному опыту главврача больницы Анастасии Повторейко, частичное восстановление началось лишь спустя три месяца. Причём некоторые ощущения возвращаются в изменённом виде.

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