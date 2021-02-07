0
17:51
О сроках восстановления вкуса и обоняния после коронавируса рассказали псковичам
16:26
Незаконная автомойка будет демонтирована в Псковской области
15:46
О сроках возвращения докризисного турпотока рассказали в Ростуризме
13:08
О причинах пожара при печном отоплении псковичам напоминают в МЧС
12:31
Семье лебедей помогают дождаться весны жители Усвят
12:03
Темп прироста случаев заболевания COVID-19 в Псковской области составил 0,3%
11:31
Ещё два человека умерли от коронавируса в Псковской области
Еще новости
Общество

Псковичам рассказали, когда можно не сдавать анализы перед прививкой от коронавируса

Врачи Псковской инфекционной больницы традиционно ответили в instagram-аккаунте учреждения на вопросы, которые больше всего беспокоят томичей.

В частности, на вопрос можно ли обойтись без сдачи анализов на антитела перед прививкой от коронавируса, медики ответили следующее.

«Если человек не знает, болел он коронавирусом или нет, но у него при этом отсутствуют какие-либо подозрительные симптомы, то анализ крови и мазок можно не делать. Но перед вакцинацией обязателен осмотр врача и дообследования, которые необходимы врачу».

Специалисты отметили, что иногда перед прививкой пациентам советуют сделать иммуноферметный анализ крови на наличие антител к коронавирусу. Довольно часто он показывает, что прививка в ближайшие полгода человеку не требуется. По окончании этого периода можно сдать анализ повторно.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Где вам удобнее заниматься спортом?

Проголосовать >>>

О сроках восстановления вкуса и обоняния после коронавируса рассказали псковичам
07 февраля 2021
О сроках восстановления вкуса и обоняния после коронавируса рассказали псковичам
Незаконная автомойка будет демонтирована в Псковской области
07 февраля 2021
Незаконная автомойка будет демонтирована в Псковской области
О сроках возвращения докризисного турпотока рассказали в Ростуризме
07 февраля 2021
О сроках возвращения докризисного турпотока рассказали в Ростуризме
О причинах пожара при печном отоплении псковичам напоминают в МЧС
07 февраля 2021
О причинах пожара при печном отоплении псковичам напоминают в МЧС
Семье лебедей помогают дождаться весны жители Усвят
07 февраля 2021
Семье лебедей помогают дождаться весны жители Усвят
Темп прироста случаев заболевания COVID-19 в Псковской области составил 0,3%
07 февраля 2021
Темп прироста случаев заболевания COVID-19 в Псковской области составил 0,3%
Ещё два человека умерли от коронавируса в Псковской области
07 февраля 2021
Ещё два человека умерли от коронавируса в Псковской области
Поворота к весне ждут сегодня по народному календарю
07 февраля 2021
Поворота к весне ждут сегодня по народному календарю

Идет загрузка...