Псковичам рассказали, когда можно не сдавать анализы перед прививкой от коронавируса

18:36, 07 февраля 2021, ПАИ

Врачи Псковской инфекционной больницы традиционно ответили в instagram-аккаунте учреждения на вопросы, которые больше всего беспокоят томичей.

В частности, на вопрос можно ли обойтись без сдачи анализов на антитела перед прививкой от коронавируса, медики ответили следующее.

«Если человек не знает, болел он коронавирусом или нет, но у него при этом отсутствуют какие-либо подозрительные симптомы, то анализ крови и мазок можно не делать. Но перед вакцинацией обязателен осмотр врача и дообследования, которые необходимы врачу».

Специалисты отметили, что иногда перед прививкой пациентам советуют сделать иммуноферметный анализ крови на наличие антител к коронавирусу. Довольно часто он показывает, что прививка в ближайшие полгода человеку не требуется. По окончании этого периода можно сдать анализ повторно.