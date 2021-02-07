Псково-Печерский монастырь просит помочь псковичей со сбором информации о жизни отца Иоанна

19:03, 07 февраля 2021, ПАИ

Митрополит Тихон в сегодняшней проповеди, приуроченной к празднику Собора новомучеников и исповедников церкви русской, объявил о начале сбора информации об отце Иоанне. О чём сообщил в Instagram-аккаунте монастыря.

«Пятнадцать лет минуло со дня отшествия ко Господу отца Иоанна. Нам надо готовить материалы, документы, свидетельства к прославлению отца Иоанна. Мы начинаем собирать свидетельства об отце Иоанне – о его благодатной помощи, о его поучениях. О его молитвах, о вышеестественных событиях, которые происходили по его предстательству, свидетелями которых были мы и наша совесть. Прошу всех, кто может засвидетельствовать своей совестью нечто важное, сообщить на сайте Псково-Печерского монастыря», – обратился к прихожанам митрополит.